Maliye Bakanı Özdemir Berova, ‘Ramazan Bayramı’ münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Maliye Bakanı Berova mesajında şunları kaydetti:

“Bayram, uzakların yakın olduğu, ailenin bir arada bulunduğu, büyüklerin ziyaret edilip, çocukların sevindirildiği, küslerin barıştığı, kırgınlıkların sona erdiği, sosyal dayanışmanın, milli birlik ve beraberlik duygularının yoğunlaştığı, sevinç ve neşe demektir. Bayram, bir arada olmaktır… Bu bayramda yetim, yoksul, her çocuk sevindirilirken, Ana ve babalardan alınan dualar, ziyaret edilen hasta ve kimsesizler, unutulmayan akraba, komşu ve arkadaşlar, hatırlanan kabir ziyaretleri ile hayatta olmayanlar. Bayram, mutluluğu, sevinci, neşeyi, bazen de hüznü paylaşmaktır.”