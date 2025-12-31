Maliye Bakanı Özdemir Berova, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajda, 2026 yılının ülkeye, halka ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Berova mesajında, yeni bir yıla girerken, geride bırakılan yılın muhasebesini yapmanın, geleceğe ise umutla bakmanın önemli olduğunu belirterek, “Aile bağlarının güçlendiği, dostlukların pekiştiği, sevgi ve dayanışmanın hayatımızın merkezinde yer aldığı bir yıl olmasını diliyorum. Zorlukları birlikte aşan, yarınlara el birliğiyle yürüyen bir halk olmanın gücüne inanıyorum.” dedi.

Kamu maliyesinin sürdürülebilirliği, ekonomik istikrar ve sosyal adalet hedefleri doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydeden Berova, vatandaşların refahını önceleyen politikaların yeni yılda da öncelik olacağını ifade etti.

Yeni yıl vesilesiyle trafikteki yoğunluğa da dikkat çeken Maliye Bakanı Berova, şunları belirtti:

“Sevdiklerimize sağ salim ulaşabilmek en büyük mutluluktur. Tüm sürücülerimizden trafik kurallarına uymalarını, özellikle yılbaşı gecesinde daha dikkatli ve duyarlı olmalarını rica ediyorum. Unutmayalım ki bir anlık dikkatsizlik, telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabilir.”

Bakan Berova, 2026 yılının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne, Anavatan Türkiye’ye ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve bereket getirmesini diledi.