T&T Havalimanı İşletmeciliğinden yapılan açıklamaya göre, Berna Kelebek’in “Kelebek Esintileri” resim sergisi Ercan Havalimanı’nın pasaport sonrası sergi salonunda açıldı.

Açıklamada, sergideki resimlerin satışından elde edilecek gelirin bir kısmının sokak hayvanlarına bağışlanacağı kaydedildi.

Berna Kelebek 1969 yılında Lefkoşa’da doğdu. 20 Temmuz Fen Lisesi Ortaokulundan sonra Haydarpaşa Ticaret Lisesi Sekreterlik bölümünü bitirdi. Ardından iş hayata atıldı.

12 yıl çeşitli muhasebe bürolarında çalıştıktan sonra 2001 yılında kendi muhasebe ofisini açan Berna Kelebek, yetkili muhasip murakıp olarak çalışmaya devam ediyor.