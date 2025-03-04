Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Ufuk Aydoğan'ın yazıp yönettiği oyunun kadrosunda Melis Girgen, Kıvanç Giritli, Şükrü Karaman, Hatice Hırdurmaz, Oğuzhan Kaya, Cansu Balkaya, Yusuf Aşık ve Tuğba Özbuğa yer alıyor.

Müzik uygulamasında Arda Aygün, ışık tasarım uygulamada Mehmet Saygıer, sahne tasarım uygulamada Cem Taşlıovalı ve kostüm tasarımında ise Ebru Öztürk’ün yer aldığı oyunun dans ve koreografisi Bahar Hacımehmet’e, oyun şarkıları kayıt mix&mastering Mehmet Ali Akçal'a, final şarkısı piyano kaydı ise Mehmet İzbul'a ait.

Oyunun konusu şöyle:

“Macbeth ve Lady Macbeth, birbirlerinin varlığından bile haberdar değildir. Macbeth, İskoçya'nın önde gelen komutanlarından biridir; cesareti ve başarılarıyla tanınır. Öte yandan, Lady Macbeth, babası ve kız kardeşiyle birlikte yaşayan, soylu olmayan bir ailenin parçasıdır ve hayatı zorluklarla doludur. Macbeth ve en yakın arkadaşı Banquo, büyük bir sefer için hazırlanmaktadırlar. Ancak, kaderin oyunları ve içlerindeki tutku, beklenmedik bir aşk hikayesinin tohumlarını eker.”