Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası(KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, üst düzey atamaların, atanan kişilere milyonlarca liralık menfaat sağlama amacı taşıdığını savundu.

Bengihan, son zamanlarda duyurulan üst düzey atamalarla ilgili yazılı açıklamasında, "Hükümetin seçimlere dört ay kala giderayak peş peşe gerçekleştirdiği üst düzey atamalar belirli kişilere milyonlarca liralık emeklilik menfaati sağlama amacı taşıyor" dedi.

Kamu bütçesinin aylık 3 Milyar TL açık vermesi gerekçesiyle Maliye Bakanlığı'nın her ay borçlanmaya gittiğini kaydeden Bengihan, "Hükümetin yandaşlarına milyonlarca liralık emeklilik menfaati sağlayacak makamlar dağıtması kabul edilemezdir" dedi.

Güven Bengihan, üst düzey yöneticilerin maaş ve ikramiyeleriyle ilgili şu iddialarda bulundu: "Yürürlükte olan maaş barem tablosuna göre 19’uncu baremin en üst kademesinde bulunan bir müsteşarın brüt maaşı 400 bin TL’yi aşmaktadır. Bu bareme atanan bir kişinin 36 yıllık hizmetten emekliye ayrılması halinde alacağı emeklilik ikramiyesi 14 milyon 400 bin TL’ye ulaşmaktadır. Benzer şekilde, 18A bareminin en üst kademesindeki bir müdürün brüt maaşı 340 bin TL seviyesindedir. Bu baremden maaş çektikten sonra 36 yıllık hizmetten emekliye ayrılacak bir kişinin alacağı emeklilik ikramiyesi ise yaklaşık 12 milyon 250 bin TL olacaktır.

Emeklilik ikramiyesinin yanı sıra, barem 19’un en üst kademesinden maaş çeken bir müsteşarın, henüz temmuz ayında uygulanacak hayat pahalılığı artışı hesaba katılmaksızın, mevcut maaş tablosuna göre aylık yaklaşık 268 bin TL emekli maaşı alacağı, barem 18A’nın en üst kademesinden maaş çekmiş bir müdürün ise aylık yaklaşık 228 bin TL emekli maaşı alacağı da bilinmelidir"

Üst düzey yöneticilik pozisyonlara atananların milyonlarca liralık emeklilik hakkı kazandığını söyleyen Bengihan, "Dolayısıyla bu atamalar liyakat ve kamu yararıyla açıklanabilecek kararlar olmaktan çıkmış, hükümetin giderayak yandaşlarına dağıttığı birer devlet piyangosu ikramiyesine dönüşmüştür" dedi. Bengihan, üst düzey yöneticilerin emeklilik dönemlerinde de oldukça yüksek oranlarda mali avantajları olduğunu ileri sürdü.

Devlet bütçesinden yüz binlerce liralık maaş çeken 60 müşavir bulunduğunu savunan Bengihan, "Söz konusu atanmışlar da görevden alınmaları durumunda emekliye ayrılana kadar müşavir olarak bütçeden maaş çekmeye devam edecektir" dedi.