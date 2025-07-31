Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücrete işveren tarafının itiraz etmesini “insafsızlık” olarak niteleyerek, eleştirilerde bulundu.

Bengihan, yazılı açıklamasında, ülkede yaşanan yüksek enflasyon nedeniyle özel sektör çalışanlarının açlığa mahkum edildiğini kaydetti ve onlara hayat pahalılığı oranında bir artışı dahi çok gören işverenlere bir ay asgari ücretle yaşamayı denemelerini önerdi.

"Çalışana insanca bir yaşamı layık görmeyen ve hayat pahalılığı oranındaki artışı dahi çok gören" zihniyeti kınayan Bengihan, her zaman olduğu gibi bunan sonra da emekçilerin yanında olacaklarını belirtti.