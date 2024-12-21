Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar 21 Aralık 1963’te başlayan saldırıların Kıbrıs Türkü'nün hafızasında derin izler bıraktığını kaydetti.

Özçınar, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle yayımladığı mesajda, tarihe Kanlı Noel olarak geçen ve “Kıbrıs Türk halkının hafızasında derin izler” bırakan saldırıların üzerinden tam 61 yıl geçtiğini belirtti.

21 Aralık 1963'te başlayan bu saldırıların, Kıbrıs Türk halkına tarifsiz acılar yaşattığını kaydeden Özçınar, mesajında şu ifadelere de yer verdi:

“Kadın, çocuk, yaşlı demeden pek çok masum insan katledilmiş, binlerce kişi göçe zorlanmış, yuvalarından koparılarak büyük trajedilerle karşı karşıya bırakılmıştır. Tüm bu acılara rağmen Kıbrıs Türk halkı, inancı, dayanışması ve direnişiyle tarihine sahip çıkmış, haklı mücadelesinin sonucunda özgürlüğüne kavuşmayı başarmıştır. Bugün bizlere düşen en büyük görev, atalarımızın büyük bedeller ödeyerek elde ettiği bu özgürlüğü korumak ve gelecek nesillere gururla taşımaktır.”

Özçınar, şehitleri rahmet, gazileri minnet ve saygıyla andığını kaydetti.