BELEDİYE HİZMETLERİ AŞIRI SICAKLARA RAĞMEN ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Ergün Yahat

Yeniboğaziçi belediyesi belde köylerinin su sorunlarını gidermek için Katip Demir başkanlığında personel gece gündüz demeden çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Şehitler köylerine çekilen yeni kilometrelerce uzunluğundaki yeni su borularının döşenmesinde sonuna gelinmesinin ardından Mormenekşe köyünde bazı mahallelerde 1960 yıllarından kalan boruların sökülüp yenileri takılarak bölgenin su sorunun çözümü için aşırı sıcaklar altında çalışmaya devam ediliyor.

Mormenekşe köyündeki vatandaşlar başta başkan Katip Demir Meclis üyesi İsmail Gürsoy ve personeli aşırı sıcaklar altında çalıştıkları için tebrik ettiler.



