Belçika'daki Charleroi Havalimanı'nın "şüpheli bagaj" nedeniyle tahliye edildiği bildirildi.

Belçika'nın Fransızca yayın yapan kamu televizyonu RTBF, Brüksel'in yaklaşık 60 kilometre güneyindeki Charleroi Havalimanı'nda giden yolcu salonunun boşaltıldığını duyurdu.

Tahliye işleminin, bagaj sınıflandırma bölümünde "şüpheli bir bagaj" bulunmasının ardından "sakin ve hızlı" şekilde yapıldığı aktarıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, havalimanının tahliye edildiği bilgisi Charleroi Havalimanı Genel Müdürü Philippe Verdonck tarafından da doğrulandı. Bagajın polis köpeklerinin tepkisi nedeniyle şüpheli bulunduğu belirtildi.

Havalimanındaki tüm uçuşlar durduruldu. Sosyal medyadaki görüntülerde yolcuların havalimanı önünde beklediği anlar yer aldı.

Havalimanının yaklaşık 1 saatlik incelemenin ardından yeniden açıldığı duyuruldu.