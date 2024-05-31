Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder, Ukrayna'ya gönderilen silahların Rus topraklarını hedef almak için kullanılamayacağını bildirdi.

Belçika'nın resmi haber ajansı Belga'nın haberine göre, Dedonder'in ofisinden yapılan açıklamada, ülkenin Ukrayna ordusuna sağlanan silahların kullanımıyla ilgili tutumunun değişmediği belirtildi.

Buna göre, Belçika'dan Ukrayna'ya gönderilen silahlarla Rus toprakları hedef alınamayacak.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "müttefik ülkelerce Ukrayna'ya tedarik edilen silahların Rusya topraklarını vurmak için kullanılabilmesi gerektiği" yönündeki açıklamaları, İttifak içinde anlaşmazlık ve tartışmalara neden olmuştu.

Bazı ülkeler tedarik ettiği silahların Rusya'daki hedefleri vurmak için kullanılamayacağını açıklarken, bazı ülkelerse buna izin verdiğini duyurmuştu.