Euronews haber servisinde yer alan habere göre bu, Belarus'ta Katolik din adamlarına yönelik “ilk siyasi” dava oldu.

Rahip Henrykh Akalatovich'in hapis cezası alması, 26 Ocak başkanlık seçimleri öncesinde muhalefete yönelik kapsamlı baskıların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleşti.

Viasna İnsan Hakları Merkezi, 64 yaşındaki rahibin "vatana ihanet" suçlamalarını reddettiğini açıkladı. Akalatovich, ülkedeki 1265 siyasi mahkum arasında listelendi.

Viasna'nın temsilcisi Pavel Sapelka, "Komünist rejimin çöküşünden bu yana ilk kez Belarus'ta bir Katolik rahip, siyasi mahkumlara yöneltilen suçlamalarla karşı karşıya kaldı," dedi ve "Bu ağır ceza, ocak ayındaki başkanlık seçimleri öncesinde diğer yüzlerce rahibi korkutmayı ve susturmayı amaçlıyor." diye ekledi.

Kasım 2023'ten bu yana gözaltında tutulan Akalatovich'e kanser teşhisi konmuş ve tutuklanmasından hemen önce ameliyat olmuştu. Vaazlarında hükümeti eleştiren rahip, hapishane yetkililerinin kendisine gönderilen sıcak giysi ve yiyecekleri geri çevirmesi nedeniyle tecrit koşulları altında.

Arkatovich, Lukaşenko'nun (Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko) altıncı kez iktidara geldiği 2020 seçimlerini protesto ettikleri için hapse atılan, susturulan ya da sürgüne zorlanan Katolik, Ortodoks ve Protestan onlarca din adamı arasında yer alıyor.

Muhalefetin ve Batılı ülkelerin “tartışmalı” olduğunu iddia ettiği seçim, ülke genelinde protestoları tetiklemişti. Protestoları destekleyen ve göstericileri kiliselerine alan Katolik ve Protestan din adamları özellikle baskıların hedefi oldu

Ortodoks Hıristiyanlar nüfusun yaklaşık yüzde 80'ini oluştururken, Katolikler yüzde 14, Protestanlar ise yüzde 2.

Belarus'u yaklaşık 30 yıldır yöneten ve kendisini "Ortodoks ateist" olarak tanımlayan Lukaşenko, 2020 protestoları sırasında muhalif din adamlarına tepki göstererek "işlerini yapmaya" çağırmıştı.