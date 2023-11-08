arım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi Müdürlüğü görevine, Ercan Akerzurumlu atandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Ölümünün 85'inci Yılında KKTC’de Anılacak Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk Ölümünün 85'inci Yılında KKTC’de Anılacak

Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararnamesine göre, Akerzurumlu’nun yeni görevi bugünden itibaren başladı.