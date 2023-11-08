arım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi Müdürlüğü görevine, Ercan Akerzurumlu atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararnamesine göre, Akerzurumlu’nun yeni görevi bugünden itibaren başladı.
arım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi Müdürlüğü görevine, Ercan Akerzurumlu atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararnamesine göre, Akerzurumlu’nun yeni görevi bugünden itibaren başladı.
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