Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 161 milyon 365 bin 130 TL olarak öngörülen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesini oyçokluğu ile kabul etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ahmet Kaşif komite toplantısında yaptığı konuşmada, bütçeye katkı koyan herkese teşekkür ederek, sıkıntılı bir dönem geçirildiğini, o yüzden sorunları daha fazla büyütmeden iyi çözümlerle sorunları çözmek istediklerini kaydetti.

Ercan Havalimanı’nın uluslararası ihaleye çıktığını ve bunun tamamlandığını, artık amacın ülkeye yatırımcıların güzel bir yatırım yapmasını sağlamak olduğuna vurgu yapan Kaşif, bundan sonraki işlerin hukuk devleti anlayışı içerisinde gideceğini, yapılan bu ihalenin ve karşılığında alınıp verilen bedellerin, kimsenin bu ülkeye yatırım yapmasını engellemek istemediklerini, bu yöndeki sıkıntıları aşacaklarını kaydetti.

Yer tespitiyle inşaatın önünün açılacağını ifade eden Kaşif, e-devlet projesinin de yolunda gittiğini, iyi işler ortaya çıktığını, Türkiye ile işbirliğinde çalışıldığını, projenin gayet iyi bir şekilde gittiğini söyledi.

Ahmet Kaşif, limanlarla ilgili çalışmalar olduğunu, sadece Gazimağusa Limanı ile ilgili değil balıkçı barınakları dahil tüm limanlarla ilgili çalışmaların olduğunu, açıktan geçen gemilere hizmet verebilmek için de çalışmalar yaptıklarını anlatarak, limanların eksikleri olduğunu ve kendilerine düşen görevin tüm limanların iyileştirilmesi olduğunu vurguladı, yat limanlarının yapılmasının gerekliliğine işaret etti.

Gazimağusa Serbest Liman’daki sıkıntılar ile Mağusa halkına verdiği zararların ortada olduğunu, buradaki ilk adımın hurda bölümünün serbest liman dışına alınması için çalışma başlatılmasıyla atıldığını, diğer dökme yük ile ilgili de çalışmalar yapıldığını, katran bölümünün de oradan kaldırılması gerektiğini ifade eden Kaşif, 2014 bütçesine yeni liman ödeneği koyduklarını, bunun kolay olmadığını ancak çalışacaklarını ve kaynakları bulup ülke şartlarına göre hayata geçirmek istediklerini vurguladı.

Limanların iyileştirileceğini, ülkeye yaraşır şekilde hizmet verecek bir konuma getirileceğini anlatan Kaşif, tüm bunları adım adım yapacaklarını kaydetti.

Karayolları Master Planında hangi projenin hayata geçirileceğinin yazdığını, bütçenin azlığından bahsedildiğini, fakat yatırımların sürdüğünü ifade eden Kaşif, süren işlerin tamamlanmasına yakın diğer işlerin ihale edilmesini öngördüklerini, bu yüzden devam eden projeler varken bunların hayata geçirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Lefkoşa kuzey yolunun da bir sorun olduğunu, projenin henüz tam onaylanmadığını, ülkenin inşaat haline sokulması gerekmediğini ifade eden Kaşif, projeler tamamlandıkça yenilerinin kaynak bulunarak ihale edileceğini kaydetti.

Karayollarında istimlak bedelleriyle ilgili sıkıntılar yaşandığını, bu konuda ödemeler zamanında yapılırsa sıkıntıların aşılacağını ve inşaatların durmadan süreceğini, eski eserlerle ilgili de sıkıntılar bulunduğunu ifade eden Kaşif, bu dönemden sonra bakanlığın adının Denizcilik, Haberleşme Bakanlığı olarak değiştirilmesi gerektiğini de söyledi.

Hedeflerinin projeleri yaratmak olduğunu vurgulayan Kaşif, KKTC altyapısını iletişim konusunda geliştirmek için de projeler hazırladıklarını, ihale aşamasına geldiğinde de finansmanın bulunması çalışmalarına başlayacaklarını kaydetti.

Bakan Kaşif, önemli olanın kağıttaki rakamların değil hedef ve proje üretmek olduğunu belirterek, ülkedeki karayolları, limanlar ve iletişimdeki sıkıntıların hepsinin farkında olduğunu, trafik konusunun bir çatı altında toplanacağını, bariyerler, tabelalar, korkuluk ve benzeri sıkıntıları çok iyi bildiklerini ifade ederek, kendilerine sunulan ekonomik imkanlar dahilinde en iyi hedef ve projeleri hayata geçireceklerini belirtti.

Posta Dairesi’nin altyapısının iyi durumda olduğunu sadece çalışma ortamında sıkıntı olduğunu, bu yüzden çalışan ve vatandaşların daha rahat olacağı bir ortam yaratmak için çalıştıklarını ifade eden Kaşif, yollardaki elektrik kesintilerinin de elektrik borcundan dolayı değil teknik arızalardan yaşandığını kaydetti.

Kaşif, bütçede yer alan Ercan’daki 13 milyon TL’lik kaynağın ise eski borçlarla ilgili olduğunu, Denizcilik Müsteşarlığı Yasasının da hazırlandığını ve bütçe sonrası yasallaştırılacağını söyledi.

Telefon konusunda yapılan indirimin ses verdiğini, GSM operatörlerinin de bu adımla indirim ve bedava reklamı yaptığını belirten Kaşif, devletin adım atması konusunda özelin de adım atacağının görüldüğünü kaydetti, bütçeye katkı koyan herkese teşekkür etti.

Kaşif konuşmasının ardından milletvekillerinin sorularına yanıt verdi. Kaşif, NewJersey korkuluklar arasındaki toprak alanların bakımının ihale edilmesini ve özel şirketlerden hizmet alınması gerekliliği üzerinde durduklarını belirterek, eldeki imkanlarla bunun olmadığını, ya personel alınmasını ya da bakım için ihale edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kaşif, karayollarında sadece yollarla ilgili değil kavşaklar, korkuluklar, temizlik, aydınlatmalarla ilgili birçok sorun olduğunu; devlette de birçok temizlik bakım eksikliği bulunduğunu, bu konuda hizmet alımının şart olduğunu veya istihdam alanının genişletilmesi gerektiğini vurguladı.

Ahmet Kaşif, yol kenarlarının temiz tutulması konusunda herkese görev düştüğünü, hayvan ölülerinin de toplandığını ifade etti.

DP-UG Milletvekili Hasan Taçoy da yeniden söz alarak, bakanlığın bağlı bulunduğu karayolları, telefon, posta, limanlar konusunda görüşlerini paylaştı.

UBP Milletvekili Hamza Ersan Saner de, kendi hükümet dönemlerinde yaptıkları icraatları anlattı ve daha önce bahsettiği eksikliklerden dolayı UBP olarak bütçeye ret vereceklerini ifade etti.



