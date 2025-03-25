Bay-Sen heyeti bugün sırasıyla Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’nu ziyaret etti.

Bay-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı, Erhürman'ı ziyarette yaptığı konuşmada, BRT’de yeni bir yasa çalışması yapıldığına dikkati çekerek, bu konuda destek istedi.

Bay-Sen Başkanı Salih Sakallı, Gardiyanoğlu’nun BRT’ye sürekli gelen bir kişi olarak sorunları yakından takip ettiğini belirterek bu zorlu dönemde BRT’deki birçok sorunu işbirliği içerisinde çözeceklerine inanç belirtti.