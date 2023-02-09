Bay-Sen, çalışanların maaşlarından yapılacak kesintilerle depremzedelere maddi destek sağlayacaklarını kaydetti.

Bay-Sen Başkanı İbrahim Kanat yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de meydana gelen ve yaklaşık 10 ilde etkisini gösteren deprem felaketi nedeniyle büyük yıkım yaşandığını belirterek, depremzedelere destek olmanın herkesin görevi olduğu vurguladı.

Kanat açıklamada şunları kaydetti:

“Her bireyin yapacağı en küçük yardım önem taşımaktadır. Bizler Bay-Sen olarak, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu çalışanları kurum yönetimi ile birlikte hareket ederek maaşlarımızdan yapılacak kesintilerle maddi destek olacağımızı sizlerle paylaşır, bölümlere dağıtılacak imza listeleri ile katkı sağlayabileceğinizi bilginize sunarız.”