Kanat: “BRT yönetim kurulu Nisan 2023’e kadar olan ek mesailerin ödenmesi kararını tarafımıza iletti”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı İbrahim Kanat yarın BRT’de yapacakları grevi askıya aldığını duyurdu.

BRT yönetim kurulunun Nisan 2023’e kadar olan ek mesailerin ödenmesi kararını Bay-Sen’e ilettiğini kaydeden Kanat, maaşların ödenmesinden sonra dört aylık ek mesailerin hesaplara yatırılacağını, geriye kalan ek mesailerle ilgili çalışma yapılarak ek bütçe hazırlanacağını belirtti.

BAY-SEN Başkanı İbrahim Kanat’ın yazılı açıklaması şöyle:

“2023 yılının ek mesai ödeneklerinin henüz ödenmemesinden dolayı 27 Eylül Çarşamba günü planladığımız uyarı grevi kararımıza karşılık olarak, 25 Eylül pazartesi BRTK yönetim kurulunun Nisan 2023 (dâhil) tarihine kadar olan ek mesailerin ödenmesi kararı tarafımıza iletilmiştir. Kurum müdürünün yurt dışında olmasından dolayı yetkilerini Kurum Koordinatörüne devretmesine rağmen Koordinatörün BRTK Yönetim Kurulunda alınan karara gerekli imzayı atmamasından dolayı çalışanlarımız mağdur olmuştur.

Kurum müdürünün yurt dışından dönmesi ile ve maaşların ödenmesinden sonra dört aylık ek mesailer hesaplara yatırılacaktır. Geriye kalan ek mesailerin KKTC Maliyesi ile Kurum yönetimi çalışma yaparak ek mesai ödeneklerinin ek bütçe hazırlanarak sıkıntıların ortadan kalkacağı bilgisi aldığımızdan dolayı Bay-Sen yönetim kurulu olarak, uyarı grev kararımızı askıya alındığını kamuoyuna bildiririz.”