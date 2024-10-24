Başkent Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’nde yol kenarına bırakılan şüpheli bavul bomba imha ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde patlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün saat 19.30 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi üzerinde Pronto Çemberi mevkiinde yol kenarına bırakılan şüpheli bir bavulun olduğu polise bildirildi.

Açıklamada, polis ekiplerinin olay yerinde gerekli güvenlik tedbirlerini aldığı ve ardından bomba imha ekipleri tarafından bavula müdahale edildiği belirtildi.

Bavul içerisinde muhtelif kıyafet ve kişisel eşyaların olduğunun saptandığı açıklandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.