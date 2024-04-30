Başkasının akaryakıt kartıyla aracına 24 bin TL’lik benzin koyan şahısla müşteriden aldığı parayı bahse yatıran çalışan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 10.00 sıralarında, Kalkanlı’da evine izinsiz girdiği eski kız arkadaşının elindeki cep telefonunu zorla alarak, jel tırnakların kasten kırılmasına sebep olan T.A.O. (E-28) tutuklandı.

-Müşteriden aldığı parayı maça yatırdı, tutuklandı

Öte yandan 22 Nisan’da Lefkoşa’da bir bahis evinde kasiyer olarak çalışan, müşterilerden tahsil ettiği 3 bin 299 TL parayı iş yerine teslim etmeyip maçlara bahis yatıran İ.K.(E-23) de tutuklandı.

-Başkasının akaryakıt kartıyla aracına 24 bin TL’lik benzin koydu

Haspolat’taki akaryakıt istasyonunda araçlara yakıt koymak için kullanılan şahsa ait yakıt kartını çalıp kendi aracına 24 bin TL’lik değerinde yakıt koyan M.A.(E-23) tutuklandı.