Bağımsızlık Yolu 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bağımsızlık Yolu, haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmak için 1 Mayıs’ta tüm halkı sokağa çağırıyor.” ifadelerine yer verildi.

Emek, emekçinin sokakta ne kadar görünüyorsa ve sesi ne kadar çok çıkıyorsa o kadar değerli olduğuna işaret edilen mesajda, 1 Mayıs’ın bu yüzden çok önemli olduğu belirtildi.

Mesajda şöyle denildi:

“Gelin emekçinin partisinde, Bağımsızlık Yolu kortejinde buluşalım. Gelin 1 Mayıs sabahı, 09.00’da emekçinin partisi Bağımsızlık Yolu Genel Merkezi’nde buluşup alana yürüyelim.”