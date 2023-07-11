Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen) Başkanı Ali Kişmir, gece-gündüz demeden, canla başla çalışan tüm basın emekçilerinin Basın Günü’nü kutlayıp, “Düşünce özgürlüğüne ve insan haklarına müdahaleler yapıldığı bu günlerde, düşünce özgürlüğünün ve insan haklarının savunucusu olduğumuzu bir kez daha belirtiriz” dedi.

Kişmir, Basın Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, “Unutulmasın ki, özgür düşünce, demokrasinin olmazsa olmazıdır. Düşündüğünü ve inandığı değerleri özgürce yazıp, konuşabilen basın emekçileriyle bir toplum aydınlık yarınlara yürür” ifadelerini kullandı.

Ali Kişmir, şöyle devam etti:

“Bu yıl 11 Temmuz’u selamlarken, gazetecilere uygulanan Türkiye Cumhuriyeti’ne giriş yasaklarını, gazetecilere ve kurumlara açılan davaları, görevden uzaklaştırılmalarını ve durdurulmalarını da eşzamanlı olarak konuşur olmanın utancını yaşıyoruz. Ancak bilinmelidir ki, Basın Emekçileri Sendikası, geçmişte olduğu gibi bugün de, basın özgürlüğünü ve emekçilerin haklarını yılmadan koruyarak, sahip çıkacak ve üzerine düşeni yapmaktan geri durmayacaktır. Gün dolayısıyla özellikle yanı başımızda tutuklu bulunan tüm gazetecileri selamlarken, özgür düşünceye getirilen her bir yasağı kınayarak, mesleğinde etik gazeteciliği şiar edinmiş tüm basın emekçilerinin bu gününü kutlarız”