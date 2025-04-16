Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Yenidüzen Gazetesi ile üyeleri gazeteci Cenk Mutluyakalı ve Serhat İncirli’ye karşı dört ayrı köşe yazısı nedeniyle açtığı “zem ve kadih” davasının, ifade, düşünce ve basın özgürlüğüne doğrudan müdahale anlamı taşıdığını savundu.

Basın-Sen’den tarafından bugün görüşülmeye başlanan davayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, bu tür girişimlerin demokratik toplumlarda kabul görmediği belirtildi.

“Yenidüzen Gazetesi ile üyelerimiz gazeteciler Serhat İncirli ve Cenk Mutluyakalı’ya Basın-Sen olarak dayanışmamızı ifade ediyoruz.” denilen açıklamada, Basın-Sen ve paydaş örgütlerinin bu tür "baskılara" asla boyun eğmeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, Basın- Sen'in bu ve benzeri süreçlerde meslektaşlarının yanında olmaya ve mücadele etmeye devam edeceği de ifade edildi.