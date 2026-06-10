Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ülkede temaslarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile bir araya geldi.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nde gerçekleşen ziyarette, Bakanı Çiftçi’ye, Konya Milletvekili, KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Göç İdaresi Başkanı Muhammet Selami Yazıcı, AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Sezer Işıktaş, İçişleri Bakanlığı İletişim Müşaviri Hasan Öymez, JGK KOM Daire Başkanı Tuğgeneral Tamer Bilacan, SGK Harekât Başkanı Tuğamiral Alpaslan Baysal ve EGM Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanı Mehmet Çatal eşlik etti.

Bakan Çiftçi bugün ayrıca, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile de bir araya gelecek.