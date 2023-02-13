Başbakanlıkta Başbakan Ünal Üstel’in başkanlığında depremle ilgili değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, saat 14.00'de başlayan toplantıya İçişleri Bakanı, KKTC AFAD Başkanı, merkez kaymakamı, 6 ilçe kaymakamı, Belediyeler Birliği Başkanı, Muhtarlar Birliği Başkanı ve Başbakanlık ekibi katıldı.

Toplantıda deprem felaketi dolayısıyla yaşanabilecek gelişmeler, ülkeye giriş çıkışlar, devam eden yardım kampanyaları ve yeni başlayan “Türkiye İçin Tek Yürek” isimli 1000 konut yapımı yardım kampanyasına ilişkin konular ele alındı.