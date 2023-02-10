Başbakanlık Hatay'da enkazda yürütülen arama ve kurtarma çalışmalarında hayatını kaybeden 1 KKTC vatandaşına daha ulaşıldığını açıkladı.

Konuyla ilgili Başbakanlıktan yapılan açıklamada, “Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde Hatay’da bulunan ve enkaz altında kalan 1 kardeşimizin daha naaşına ulaşmış bulunuyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, halkımıza başsağlığı diliyoruz. Enkaz arama ve kurtarma çalışmalarımız devam ediyor” denildi.

Yaşanan bu kayıpla Türkiye geneli yaşamını yitiren KKTC vatandaşı sayısı 35’e yükselirken, arama çalışmaları devam eden vatandaş sayısı 13’e indi.