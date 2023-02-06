Aileler için Gazimağusa ve Girne’den saat 22.00’de feribotlar kalkacak
Bilgi kirliliğinin önüne geçmek için 601 11 04 numaralı çağrı merkezi kuruldu
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi, deprem gündemiyle Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu başkanlığında toplandı.
Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada Türkiye’de yaşayan yakınlarına ulaşmak isteyen vatandaşlara özel bu akşam 22.00’de Gazimağusa Limanı’ndan Toros, Beşparmak ve Viya Famagusta isimli 3 geminin; Girne Limanı’ndan ise saat 22.00’de Viya Marin isimli bir geminin hareket ederek ücretsiz olarak taşımacılık hizmeti vereceği belirtildi. Türkiye'ye gitmek isteyen aile yakınlarının limanlara gidip bu hizmetlerden yararlanabileceği belirtildi. Açıklamada halka ihtiyaç duyduğu bilgileri vermek ve bilgi kirliliğinin önüne geçmek için 0392 601 11 04 numaralı bir çağrı hattı kurulduğu da belirtildi.
-Son durum…
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada bugün saat 04.17’de merkez üssü Türkiye Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.4 şiddetinde meydana bir deprem meydana geldiği anımsatılarak şu ana kadar bin 498 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 bin 533 kişinin de yaralı olarak kurtarıldığı bilgisine ulaşıldığı kaydedildi.
Arama kurtarma çalışmalarına katkı koymak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden saat 12.00 itibariyle hazırlanan ekipler deprem bölgesine intikal etmek için yola çıktığı kaydedilen açıklamada şu bilgiler yer aldı:
“8 araç ve 30 kişiden oluşan Sivil savunma Acil Müdahale Ekibi Taşucu’na çıkıp oradan Adıyaman’a, 7 kişiden oluşan KKTC AKUT Ekibi ve 1 araç yine aynı şekilde Adıyaman’a gitmek üzere yola çıkmışlardır.
Sivil Savunma Teşkilat başkanlığı’na bağlı bir ekip, Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir sağlık ekibi, 7 kişilik KKTC AKUT Ekibi ve üniversitelerimize bağlı ve gönüllülerden özel oluşturulmuş yaklaşık 50 kişilik kurtarma Ekibi Havayolu ile Adıyaman’a gitmek üzere Ercan Havalimanı’ndan ayrıldı. Uçakta aynı zamanda Adıyaman’da konakladıkları otelde enkaz altında kalan çocuklarımızın ailelerinden birer temsilci de bulunmaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetkilileriyle yapılan istişareler sonucunda şu an için Türkiye’ye gıda ve kıyafet gönderimi yapılamayacağından dolayı, Kıbrıs Türk halkının depremzedelere yapmak istedikleri maddi bağışları AFAD’a ait aşağıda belirtilen hesap numaralarına yatırmalarını rica ediyoruz.
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ
TL : TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04
USD : TR 46 0001 0017 4555 5555 5552 05
EURO : TR 19 0001 0017 4555 5555 5552 06
Banka Swift Kod No : TCZBTR2A
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O
KIZILAY TİCARİ ŞUBE
TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99
USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88
EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92
Banka Swift Kod No : TVBATR2A
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş
BAKANLIKLAR ŞUBESİ
TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28
USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92
EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93
Banka Swift Kod No : TRHBTR2A
KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
BALGAT ŞUBESİ
TL : TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09
USD : TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17
EURO : TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18
Banka Swift Kod No : KTEFTRIS
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.
KURUMSAL ANKARA ŞUBESİ
TL : TR70 0020 9000 0041 2303 0000 10
USD : TR43 0020 9000 0041 2303 0000 11
EURO : TR16 0020 9000 0041 2303 0000 12
Banka Swift Kod No : ZKBATRIS
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.
KURUMSAL ANKARA ŞUBESİ
TL : TR25 0021 0000 0001 6349 0000 06
USD : TR57 0021 0000 0001 6349 0001 09
EURO : TR30 0021 0000 0001 6349 0001 10
Banka Swift Kod No : VAKFTRIS
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ
TL : TR02 0020 3000 0779 2009 0000 10
USD : TR72 0020 3000 0779 2009 0000 11
EURO : TR45 0020 3000 0779 2009 0000 12
Banka Swift Kod No : BTFHTRIS
TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş
ANKARA ŞUBESİ
TL : TR80 0021 1000 0005 1027 4000 11
USD : TR31 0021 1000 0005 1027 4001 17
EURO : TR04 0021 1000 0005 1027 4001 18
Banka Swift Kod No : EMLATRIS
DENİZBANK A.Ş.
BAŞKENT TİCARİ MERKEZ ve KAMU FİNANSMANI ŞUBESİ
TL : TR84 0013 4000 0155 9775 9000 11
USD : TR14 0013 4000 0155 9775 9000 10
EURO : TR57 0013 4000 0155 9775 9000 12
Banka Swift Kod No : DENITRIS
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
BAŞKENT ŞUBESİ
TL : TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45
USD : TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71
EURO : TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85
Banka Swift Kod No : ISBKTRIS
ŞEKERBANK T.A.Ş.
ANKARA ŞUBESİ
TL : TR18 0005 9000 6013 0006 0089 34
USD : TR88 0005 9000 6013 0006 0089 35
EURO : TR61 0005 9000 6013 0006 0089 36
Banka Swift Kod No : SEKETR2A
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
ÇANKAYA ANKARA ŞUBESİ
TL : TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66
USD : TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94
EURO : TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04
Banka Swift Kod No : TEBUTRIS
QNB FİNANSBANK A.Ş.
ÜMİTKÖY ŞUBESİ
TL : TR03 0011 1000 0000 0091 7684 68
USD : TR48 0011 1000 0000 0091 7685 31
EURO : TR32 0011 1000 0000 0091 7686 25
Banka Swift Kod No : FNNBTRIS
AKBANK T.A.Ş.
BAŞKENT KURUMSAL ŞUBESİ
TL : TR83 0004 6008 3288 8000 1486 21
USD : TR07 0004 6008 3200 1000 1486 22
EURO : TR54 0004 6008 3203 6000 1486 23
Banka Swift Kod No : AKBKTRIS”
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