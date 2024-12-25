Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sesini dünyaya duyuran Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) 61’inci kuruluş yıldönümünü kutladı.

Ataoğlu, mesajında, “BRTK, kuruluşundan bu yana halkın haber alma özgürlüğünü en iyi şekilde sağlayarak, kültürümüzü, tarihimizi ve değerlerimizi gelecek nesillere taşıyan önemli bir köprü olmuştur. 61 yıllık bu yolculukta özveriyle çalışan tüm yönetici ve çalışanları kutluyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Nice başarılı yıllara” ifadelerini kullandı.