Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ile Vodafone Mobile Operations Ltd. (Telsim) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, protokole Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ve Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar imza koydu. Törende, Telsim Kurumsal İletişim Müdürü Nil Zorlu Atai ile KKTCDOB Genel Sorumlusu ve Genel Sanat Yönetmeni Tuğrul Enver Töre hazır bulundu.

Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi’nin yapacağı etkinliklerin duyurulması ve etkinlik tanıtımlarının daha geniş kitlelere ulaştırılması ile ilgili imzalanan protokolde, sanatın önemin bir kez daha vurgulanmış olduğu belirtildi.

Ataoğlu ile Telsim Genel Müdürü Tüz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kültür ve sanat yaşamına büyük katkı sağlayan KKTCDOB'un etkinliklerinde yapılacak olan iş birliği protokolüne imza koymaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, karşılıklı olarak bu protokolün hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.