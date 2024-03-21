“Artık Kıbrıs’ta oturup birilerinin bizi anlamasını bekleyemeyiz. Proaktif şekilde yürütülecek diplomatik girişimler ortaya koymalıyız”

Başbakan Ünal Üstel, yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin, KKTC’nin dünyadaki sesi, yüzü ve gücü olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nün artık yüzünü dünyaya döndüğünü ve bu sürecin hayati öneme haiz olduğunu kaydeden Başbakan Üstel, “Artık Kıbrıs’ta oturup birilerinin bizi anlamasını bekleyemeyiz. Proaktif şekilde yürütülecek diplomatik girişimler ortaya koymalıyız” dedi.

Başbakan Üstel, “1.Kentler ve Kültürler Buluşması” için gittiği İstanbul’dan döndü. Üstel, yurda dönüşünde basına açıklamalarda bulundu.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıslı Türklerin yaşadığı tüm kentlerde düzenleme kararı aldıkları 1.Kentler ve Kültürler Buluşması etkinliklerinin ilkini İstanbul’da yaptıklarını belirten Üstel, “Muhteşem bir katılımla gerçekleşen etkinliğimize katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinlikleri, Kıbrıslı Türklerin yaşadıkları dünya kentlerinde, Kuzey Kıbrıs’ı, kültürünü yaşatmak, halkın kucaklaşmasını sağlamak ve Kıbrıslı Türk kimliğini nesilden nesile aktarmak için düzenlemeye başladıklarını ifade eden Üstel, şöyle devam etti:

“Bir ülkeyi var eden sadece ana karada yaşayan halkı değildir. Küreselleşen dünyada, farklı nedenlerden dolayı yurt dışında yaşamak zorunda kalan, diaspora dediğimiz yurt dışı Kıbrıslı Türkler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığının gelişimi ve ilerlemesi adına son derece önemlidir.”

Her biri doğal ve fahri bir Kıbrıs Türk konsolosu gücüne sahip olan, başarılı iş insanları ve bilim insanlarının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kaderi üzerinde en az ülkede yaşayan vatandaşlar kadar etki yarattığını kaydeden Üstel, “Biz bu gücün farkındayız. Ama bu gücün sürdürülebilir olması için diasporanızın ülkelerinden, topraklarından ve kültüründen kopmamaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

-“Yurt dışı Kıbrıslı Türklerin yıllardır ihmal edildiği aşikardır. Biz bunu değiştirmekte kararlıyız”

Bu ve buna benzer etkinliklerin, bu gönül bağlarının kopmaması için son derece önemli olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, “Biz Kuzey Kıbrıs’ı İstanbul’da yaşamak ve vatandaşlarımıza yaşatmak için orada bulunduk. Yurt dışı Kıbrıslı Türklerin yıllardır ihmal edildiği aşikardır. Biz bunu değiştirmekte kararlıyız” dedi.

Görüşmek ve kucaklaşmanın yanında onların gerek sosyal gerek kültürel gerekse yasal yönden yaşadıkları sıkıntıların ortadan kaldırılması adına çalışmalar yaptıklarını belirten Başbakan Üstel, şunları kaydetti:

“Yurt dışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin vatanları ile bağlarını güçlendirmek, vatandaşlık haklarını tam manası ile kullanabilmelerinin önünü açmak, ülkemize yatırım yapmak isteyenlerin önünde duran bürokratik engelleri ortadan kaldırmak için çalışmalar yapıyoruz.”

-“Artık Kıbrıs’ta oturup birilerinin bizi anlamasını bekleyemeyiz. Proaktif şekilde yürütülecek diplomatik girişimler ortaya koymalıyız”

Kıbrıs Türkü’nün artık yüzünü dünyaya döndüğünü ve bu sürecin hayati öneme haiz olduğunu ifade eden Başbakan Üstel, “Artık Kıbrıs’ta oturup birilerinin bizi anlamasını bekleyemeyiz. Proaktif şekilde yürütülecek diplomatik girişimler ortaya koymalıyız” vurgusu yaptı.

“Dünyada sesimizi yükseltiyoruz. Avrupa’da ve Asya’da sesimizi yükseltiyoruz” diyen Üstel, “Yurt dışında yaşayan Türkler, dünyadaki en güçlü sesimiz olma potansiyeline sahiptirler. Dünyada nerede bulunurlarsa bulunsunlar, hangi kentte, hangi ülkede olurlarsa olsunlar sesimizi dünyaya duyurma noktasında da harekete geçmelidirler” ifadelerini kullandı.

1.Kentler ve Kültürler Buluşması etkinliği kapsamında düzenlenen “Kuzey Kıbrıs’ı İstanbul’da Yaşamak” isimli sergi ve iftar etkinliğini “muhteşem bir ilk olarak” niteleyen ve devamının geleceğini belirten Başbakan Üstel, “Kentler ve Kültürler Buluşması etkinliklerimizi, Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin yaşadığı tüm dünya kentlerinde tekrarlamaya, onlarla bir araya gelmeye, kucaklaşmaya devam edeceğiz” dedi.

-“Geleceği tüm vatandaşlarımızla inşa edeceğiz”

Dünyanın en güçlü ülkelerinin, diasporaları da en güçlü olan ülkeler olduğuna dikkat çeken Başbakan Üstel, şunları belirtti:

“Nüfusumuzun iki katından fazla vatandaşımız dünyanın farklı ülkelerinde ve kentlerinde yaşam sürüyor. Onların güçlenmesi, KKTC’nin de dünya sahnesinde güçlenmesi demek. Onların vatanlarına dönüp yatırımlar yapmaları ekonomimiz için güç demek. Onların etkin noktalarda ilerlemesi, siyasetimizin etkili hale dönüşmesi demek… Bu gücümüzü harekete geçirecek ve geleceği, nerede yaşarsa yaşasın tüm vatandaşlarımızla inşa edeceğiz.”

Üstel, etkinliği katılımları ile onurlandıran Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’a, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve heyetine, hükümet ortaklarının genel başkanlarına, milletvekillerine, Ekonomik Örgütler Platformunun başkan ve üyelerine, İstanbul’da yaşayan iş insanlarına, bilim insanlarına ve vatan gönüllülerine teşekkür etti.

Etkinliğin düzenlenmesi için canla başla çalışan Başbakanlık ekibini de organizasyondan dolayı kutlayan Başbakan Üstel, sergiye katkı sağlayan Kıbrıslı Türk Fotoğraf Sanatçısı Mehmet Gökyiğit’e de teşekkür etti.

Başbakan Üstel, tüm İslam aleminin, Türkiye’nin ve vatandaşların ramazanlarını bir kez daha tebrik etti.