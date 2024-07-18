Başbakan Ünal Üstel yaptığı açıklamada, “Adada iki devletin varlığına yapılan vurgu, iki devletli çözüm vizyonuna verilen destek ve devletimizin tanınmasına yönelik yapılan ortak çağrı tarihi bir olaydır” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Tezkerede de ifade edildiği gibi; İki devletli çözüm siyaseti, Akdeniz bölgesinde istikrar ve kalıcı barışı sağlamanın da yegane yoludur. Ada'da iki ayrı halkın ve iki ayrı devletin varlığı daha fazla göz ardı edilmemelidir. Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik teşebbüslerin, bu gerçek üzerine inşa edilmesi şarttır. Yürüttüğümüz mücadeleyi daha da güçlendiren bu tarihi mesajdan dolayı TBMM’de bulunan tüm siyasi partilere teşekkür ediyor, Türkiye’de yaşayan tüm kardeşlerimize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”