 Başbakan Ünal Üstel, son Ankara ziyaretinde Türkiye'nin önde gelen hava yolu şirketlerinin yöneticileriyle gerçekleştirdiği temasların sonuç verdiğini ve Kıbrıs Türk halkının uzun zamandır beklediği ekonomik hava ulaşımı konusunda önemli bir adım atıldığını duyurdu.

Yunanistan’da çökertilen uyuşturucu çetesiyle bağlantısı bulunan ikinci Kıbrıslı Rum aranıyor
Yunanistan’da çökertilen uyuşturucu çetesiyle bağlantısı bulunan ikinci Kıbrıslı Rum aranıyor
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