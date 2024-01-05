“2024 futbol için güzel bir yıl olacak”

Başbakan Ünal Üstel, Başbakanlığa bağlı Spor Dairesi ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) arasında imzalanan 2024 bütçesi protokol törenine katılarak şahitlik yaptı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Üstel törende yaptığı konuşmada, “Hükümet olarak futbola ayırdığımız maddi katkının yanında tesisleşme ile ilgili de ciddi projelerimiz var. Hayata geçirilmesi planlanan bu projeler için Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu yöneticileri ile fikir alışverişinde bulunduk. Yakın zamanda projelerimizi açıklama hedefindeyiz. İnanıyorum ki bu yıl futbol için çok güzel bir yıl olacaktır” dedi.

-Cahitoğlu: “Futbola yatımlarımız sürecek”

Spordan da sorumlu Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Cahitoğlu da bir konuşma yaparak, “Protokol, bu yıl ilk taksiti şubat ayında ödenecek şeklinde hazırlanmıştır. Protokol, ilk Bakanlar Kurulu’nda onay alınmasıyla birlikte hayata geçecektir. Başbakanlık olarak futbola yaptığımız yatırımlar tabi ki bu protokolle sınırlı değildir. Ülke futboluna aynı zamanda ciddi miktarda spor tesisi kazandırmış durumdayız. BTM-1, BTM-2 ve Kadınlar Ligi’nde de katkılarımız vardır” dedi.

Cahitoğlu, “Burada mücadele eden spor kulüplerimize de maddi katkının yanında spor malzemesi ve tesislerde iyileştirme desteği sağlanmıştır. Bu protokolün dışında da ciddi miktarda futbola ayırdığımız kaynak vardır” ifadelerini kullandı.

-Sertoğlu: “Yeni projeler kapıda”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu ise “Bu protokolün bu şekle gelmesinde ve ciddi şekilde para miktarının artırılmasında gerekli çabayı harcayan Başbakanımıza çok teşekkür ederim. Her şey spor kulüplerinin ayakta kalması ve kendi kendilerini yaşatabilmesi için yapılmaktadır. Önümüzdeki günlerde yeni projeler için tekrardan Başbakan'ımız ile bir araya geleceğiz. Yeni projeler için hazırlıklarımız devam etmektedir. En yakın zamanda yapmayı planladığımız yeni projeleri birer birer açıklama hedefindeyiz. Tekrardan Başbakan'ımıza ülke futboluna verdiği destek için teşekkür ederim” dedi.