Başbakan Ünal Üstel, Türk dünyası ile ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla çeşitli temaslarda bulunmak üzere bugün Azerbaycan’a gitti.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, ziyaret kapsamında Başbakan Üstel, Bakü’de düzenlenen Türk Dünyası Ticaret Fuarı'na katılacak, Azerbaycan devlet yetkilileriyle üst düzey görüşmeler gerçekleştirecek ve Şuşa’da düzenlenecek “Çok Kutuplu Dünya'da: Jeopolitik Yönler ve Küresel Zorluklar” konulu uluslararası konferansta KKTC’yi temsilen bir konuşma yapacak.

Ziyareti kapsamında; Başbakan Ünal Üstel Azerbaycan’da ulaştırma, çalışma ve turizm bakanları ile de bir araya gelecek. Temaslarda KKTC ile Azerbaycan arasında başta ulaştırma, turizm, sosyal güvenlik ve ticaret alanlarında atılacak iş birliği adımları ele alınacak.

Başbakan Ünal Üstel, ayrıca Yeni Azerbaycan Partisi ile Ulusal Birlik Partisi arasında sürdürülen partiler arası iş birliği sürecine dair temaslarda da bulunacak.

Başbakan Ünal Üstel, bu kapsamda Yeni Azerbaycan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

KKTC’nin uluslararası düzeyde daha güçlü temsil edilmesi ve Türk dünyası içindeki yerinin kurumsal olarak pekiştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen ziyaretin, ülkenin dış ilişkilerine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.