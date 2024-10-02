Başbakan Ünal Üstel, Anavatan Türkiye’nin desteğiyle KKTC için kararlı adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti.

"Güçlü bir ekonomi için enerji arz güvenliğinde yaşanan sorunları kalıcı çözeceğiz.” diyen Üstel, e-devlet konusunda da yakın zamanda önemli adımlar atacaklarını kaydetti.

KKTC’nin olumsuzluklara ve izolasyonlara rağmen dünyada hak ettiği yeri alacağını vurgulayan Üstel, “Biz, Anavatanımızla tam yol, ileriye doğru gidiyoruz.” dedi.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşmesi öncesi basına açıklama yaptı.

Cevdet Yılmaz’a her zamanki samimi ev sahipliği için teşekkür eden Üstel, “Ankara’da bulunmaktan ve sizlerle olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.

- “Anavatan Türkiye’mizin desteği bizler için çok değerlidir”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da BM Genel Kurulu’nda yapmış olduğu “KKTC‘yi tanıyın çağrısı” nedeniyle teşekkür eden Üstel, “3 yıl üst üste tarihi çağrılar yapılmıştır. Geçen yılki çağrıdan sonra Azerbaycan‘la tarihi adımlar atıldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar‘la birlikte Azerbaycan’ı en üst düzeyde ziyaret etme fırsatı bulduk. Bu çağrılara yeni karşılık geleceğine inanıyoruz. Biz bu doğrultuda ekonomimizi geliştirmek ve güçlendirmek için Anavatan Türkiye’mizin desteğiyle kararlı adımlar atmaya devam ediyoruz.” dedi.

İzolasyonlara inat Anavatan Türkiye’nin desteğinin kendileri için çok değerli olduğunu kaydeden Üstel, özellikle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ile imzaladıkları Ekonomik ve Mali İşbirliği protokolleri çerçevesinde ülkeyi daha da iyi bir noktaya getirmek için çalıştıklarını belirtti.

Akdeniz’in göbeğinde, Kuzey Kıbrıs’ın etrafı barut fıçısı olurken, insanlar ölürken dünyanın ve BM Güvenlik Konseyi’nin ses çıkarmadığına işaret eden Üstel, yaşananlara sadece mazlumların sesi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ses verdiğine vurgu yaptı.

- “İmzaladığımız protokollerle, ekonomik sıkıntıları da aşacağız”

Üstel, “Biz bunları 1974’te yaşadık. Anavatan Türkiye sayesinde barış ve huzuru sağladık. Şimdi imzaladığımız protokollerle, ekonomik sıkıntıları da aşacağız. Yarım kalan projeleri tek tek hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ekonomik çarklarımızı işletmeyi, alım gücünü sağlam tutmayı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

UBP kurultayını kazanması nedeniyle kendisine yönelik kutlama sözleri için de Cevdet Yılmaz’a teşekkür eden Üstel, KKTC halkına layık olmak için, birlikte ve işbirliği içinde yeni dönemde de çalışacaklarını vurguladı.

-Elektrik konusu

Görüşmede, KKTC’nin enerji arz güvenliği için kendilerine kapsamlı bir sunum yapıldığını açıklayan Üstel, “Anavatan Türkiye’den kablo için ön protokol imzalamıştık. Şimdi somut adımlarla ilerleyeceğiz. Güçlü bir ekonomi için enerji arz güvenliğinde yaşanan sorunları kalıcı çözeceğiz.” diye konuştu.

Ünal Üstel, e-devlet konusunda da yakın zamanda önemli adımlar atacaklarını sözlerine ekledi.