Başbakan Ünal Üstel, Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Tepebaşı Muhtarlığı ve Tepebaşı Kültür Sanat ve Doğayı Koruma Derneği iş birliğiyle düzenlenen 17. Tepebaşı Lale Festivali’nin açılışına katıldı.

BRTK’nın haberine göre, Üstel açılışta yaptığı konuşmada, hükümet olarak, göreve geldikleri günden beri halka hizmet etmek ve ülkenin refah seviyesini arttırmak için çalıştıklarını belirtti.

Tüm dünyayı ve KKTC’yi de etkileyen pandemi ve savaşların yarattığı ekonomik sıkıntılara rağmen, çalışanların mağdur edilmediğini kaydeden Üstel, çalışanlara hayat pahalılığı oranında ödeme yapıldığını ayrıca tüm sektörlere sosyal sigorta ve prim desteği verildiğini söyledi.

Bu yıl kadın ve erkek çalışanlara yönelik yeni bir açılım daha yaptıklarını anlatan Başbakan Üstel, daha çok kadını ekonomik yaşama dahil etmek, kadın girişimci sayısını arttırmak için sektör ayırmaksızın üreten ve iş hayatına girmek isteyen kadınların tüm sosyal sigorta primlerinin devlet tarafından üstlenildiğini, bunun da kadın işsizlik oranında düşüş yarattığını ifade etti.

Sektör ayrımı yapılmaksızın, KKTC vatandaşı kadın çalışanların sosyal sigorta primlerinin yüzde 80’inin devlet tarafından karşılandığını anımsatan Üstel, yapılan yeni bir düzenlemeyle 2025’te sosyal sigorta primlerinin yüzde 100’ünün devlet tarafından karşılanacağını kaydetti.

KKTC vatandaşı erkek çalışanların sosyal sigorta primlerinin yüzde 80’inin devlet tarafından karşılanmasına 2025 yılında da devam edileceğini söyleyen Üstel ayrıca, tüm sektörlere yönelik sigorta ve prim desteklerini de devam ettirmeyi hedeflediklerini belirtti

Hükümetin, tarım sektörüne teşvik vererek destek olmaya çalıştığını söyleyen Üstel, geçen yıl narenciyede yaşanan sıkıntılara rağmen, narenciyenin ağaçta bırakılmadığını, tüm zararın devlet tarafından karşılandığını vurguladı. Üstel, ayrıca bu yıl Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan istişarelerle narenciye ihracatının önünün açıldığını anımsattı.

Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan mali ekonomik iş birliği protokolleriyle ülkenin refah seviyesini yükseltmek için ellerinden gelen çabayı sarf ettiklerini söyleyen Başbakan Üstel, tüm bunları yaparken, bölgelere eşit dağılacak şekilde ihtiyaç duyulan projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

Hükümetin vatandaşların yaşam kalitesi ve refah düzeyini arttırmak amacıyla yerel yönetimlerle iş birliği içinde çalıştığını da anlatan Üstel, bu kapsamda, belediyeyle iş birliği içinde Tepebaşı köyüne çim saha ve spor alanı, muhtarlık binası ve lojman kazandırıldığını dile getirdi.

Ciddi şekilde yıpranan Geçitköy-Çamlıbel-Tepebaşı yolunun iyileştirilmesi için çalışma başlatılacağı ve güzergahın Haziran ayına kadar tamamlanacağı müjdesini veren Başbakan Üstel, böylelikle vatandaşın daha güvenli seyahat edeceğini belirtti.

Hükümet olarak, gençlerin ev sahibi olması için de İçişleri Bakanlığıyla çalışma yaptıklarını anımsatan Üstel, kırsal kesimde gençlere kırsal kesim arsası dağıtılacağını, kırsal kesim olmayan yerlerde ise sosyal konut yapılacağını kaydetti.

Bu konuda gençlere verdikleri sözleri yerine getirmek için gerekli yasal düzenlemeyi tamamladıklarını, Sosyal Konut Tüzüğü’nün Bakanlar Kurulu’ndan geçirildiğini vurgulayan Üstel, ilk sosyal konut projesi temelinin 28 Mart’ta Güzelyurt’ta atılacağını söyledi. Başbakan Üstel, bunu Lefkoşa ve Karpaz’ın takip edeceğini söyledi. Üstel, Tepebaşı, Çamlıbel-Hisarköy bölgesi sosyal konut projelendirme çalışmasının da tamamlandığını ve yakında duyurusunun yapılacağını dile getirdi.

Serbest piyasadaki müteahhitlerden ev alabilmeleri için “İlk evim kredisini” hayata geçirdiklerini anımsatan Üstel, bununla da üstlerine kayıtlı evi, arsası olmayan ihtiyaç sahibi gençlerin, kredi alarak ev sahibi olma şansı yakaladığını belirtti.

Sadece ev almak isteyen gençlerin değil, kırsal kesim arsası üzerine kendi evini inşa etmek isteyen veya sosyal konut hakkı elde eden gençlerin de “İlk Evim kredisi” paketinden faydalanabileceğini söyleyen Üstel, bu projelerde gerçekten ihtiyaçlı hak sahiplerinin faydalanması için gerekli tüm araştırmaların yapılacağını anlattı.