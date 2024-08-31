Başbakan Ünal Üstel'in mesajı şöyle:



"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 4. Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı’ya geçirmiş olduğu ani rahatsızlık nedeniyle geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Konu bilgime gelir gelmez, Sayın 4. Cumhurbaşkanı’nın sağlık durumunu Sağlık Bakanımız aracılığı ile takibe devam ediyorum.

Sayın 4. Cumhurbaşkanı’nın en erken sürede sağlığına yeniden kavuşacağına duyduğum inançla, kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi sunuyor acil şifalar diliyorum"

Ergün Yahat