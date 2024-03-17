UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) 14. Olağan Büyük Kurultayı’nda yeniden Genel Başkan seçilen Devlet Bahçeli’yi kutladı.

Ünal Üstel kutlama mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarlı yürüyüşüne büyük destek sağlamış Milliyetçi Hareket Partisi’nin 14. Olağan Büyük Kurultayı'nda, yeniden genel başkanlığa seçilen Sayın Devlet Bahçeli’yi tebrik ediyor, kurultayın MHP camiası ve Türk halkı için hayırlı olmasını diliyorum.

MHP ve Sayın Devlet Bahçeli’nin, KKTC ve Kıbrıs Türk Halkı’nın temel hak ve özgürlükleri ile ilgili tarihten gelen hassasiyetinin yeni dönemde de devam edeceğinden kuşkumuz yoktur.”