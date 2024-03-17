Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da bir eve baskın yapan Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri, 50 gram hintkeneviri ele geçirdi, Erdoğan Kanioğulları’nı tutukladı. Zanlı dün nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Celal Durulan, 16 Mart 2024 tarihinde 19:40-21:10 saatleri arasında, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi’nde görevli bir polis ekibi tarafından Bahçelievler Sokak Yeşilada Park Apt. Kat 4 Daire No: 5 Gönyeli Lefkoşa’da sakin Zanlı Erdoğan Kanioğullar’nın ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada Zanlı’nın tasarrufunda yaklaşık 50 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 500 Miligram ağırlığında Kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını açıkladı. Soruşturmanın yeni başladığını bildiren polis, mahkemeden süre talep etti.

Yargıç Zehra Yakut Bilgeç, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.