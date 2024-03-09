BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL KADINLARIMIZ VAZGEÇİLMEZİMİZDİR

Ergün Yahat

UBP altı ilçe kadın kolları başkanlarının düzenlemiş olduğu 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlaması İskele ilçesinde The Arkın Hotel'de gerçekleştirildi.

Kadın kollarının yoğun ilgi gösterdiği günde kalabalık salona sığmadı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile önce Gazimağusa kadın kolları başkanı Yeşim Ünsalan Sefer, Gazimagusa ilçe başkanı Nahit Öncü, UBP Genel sekreteri Oğuzhan Hasipoglu, Başbakan Ünal Üstel ve eşi Zerrin Üstel günün anlamı ile yaptıkları konuşmalarda kadınların günlerini kutladılar.

Daha sonra kürsüye alkışlar ile gelen Başbakan Ünal Üstel yaptığı konuşmada kadınlarımız vazgeçilmezidir 1960 yılından itibaren bu ülke için verilen mücadelede kadınlarımızın payı çok büyüktür.

UBP'nin zaferlerinde partili kadınlarımız emekleri hiç göz ardı edilemez bugün sizlere yoğun programından dolayı aramızda bulunamayan Cumhurbaşkanı Sn. Ersin Tatar'ın sizlerin bu güzel gününüzü kutlama mesajını iletirim, biliyorsunuz gerek ülkemizde gerekse tüm dünyada pandemi sonrası yaşanan ekonomik krizler ana vatanımız Türkiye'mizin destekleri ile yavaş yavaş yavaş açılmıştır çalışanlarımıza en üst limiti zorlayarak hayat pahalılığını verdik vermeye devam edeceğiz tüm kadınlarımızın günü kutlar nice nice mutlu günler dilerim ..