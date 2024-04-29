Gazimağusa’da dün yaşamını yitiren DAÜ öğretim üyelerinden 52 yaşındaki Doç. Dr. Arif Akkeleş’in ölüm sebebinin, “aterosklerotik kalp hastalığı ve kalp krizi” olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

-Gazimağusa’da cep telefonu çalan kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, 22 Nisan tarihinde saat 00.10 sıralarında, A.U.’nın (E-18) ailesini arayacağı gerekçesiyle bir şahıstan aldığı cep telefonunu geri vermeyerek çaldığı belirlendi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada bahse konu şahıs dün tespit edilerek, tutuklandı.

-İkamet izinsiz 3 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda ikamet izinsiz 3 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Doğancı’daki iş kazasında bir kişi yaralandı

Doğancı’da dün saat 11.30 sıralarında, bir narenciye bahçesi içerisinde damlama lastiklerini toplayan Haydar Karagöz (E-19), aynı bahçe içerisinde kullanımındaki traktör ile çapalama işi yapan Yıldıray Uluşan ile konuşmak için traktörün yanına gittiği esnada, traktörün arkasında bulunan çalışır durumdaki çapalara çarpması sonucu yaralandı.

Olayda yaralanan Haydar Karagöz, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, sol ayak bileğinde kırık ve baldırında tendom kesiği teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde gözetim altına alındı.