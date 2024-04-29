Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda meydana gelen trafik kazasında üç kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 18.50 sıralarında, Aslı Baysal (K-24) yönetimindeki PG 896 plakalı salon araç Kurudere köy yolunda güneye doğru giderken ana yolda giden araçlara öncelik hakkı tanımadan dikkatsizce Gazimağusa-Lefkoşa ana yoluna giriş yaptı. O esnada, Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda batıya giden Mustafa Kara (E-74) yönetimindeki HY 264 plakalı salon aracın önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı. Kazada, her iki araç sürücüsü ve HY 264 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Sevgi Kara (K-66) yaralandı. Yaralılar Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Aslı Baysal’ın burun kemiğinde, Sevgi Kaya’nın ise omurga kemiğinde kırık tespit edilirken, yapılan tedavilerinin ardından Aslı Baysal ve Mustafa Kara taburcu edildi, Sevgi Kaya ise cerrahi servisinde müşahede altına alındı.

-Sınıfı dışında sürüş ehliyeti ile araç kullandığı tespit edilen sürücü tutuklandı

Geçitkale - Dörtyol ana yolunda dün saat 18.50 sıralarında yaşanan kazada, Muhammed Kaylar (E-20), yönetimindeki KN 852 plakalı salon araç ile güneye giderken, Lefkoşa - Gazimağusa ana yolu Dörtyol kontrollü yol kavşağına geldiğinde, ana yolda seyreden araçlara öncelik hakkı tanımadan dikkatsizce Gazimağusa - Lefkoşa ana yoluna giriş yaptı. Kaylar, o esnada ana yol üzerinde batıya doğru seyreden Yaşar Marankoz (E-67) yönetimindeki TYC 125 plakalı otobüsün önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, sınıfı dışında sürüş ehliyeti ile araç kullandığı tespit edilen TYC 125 plakalı otobüs şoförü Yaşar Marankoz tutuklandı.

-Alkollü sürücüler 2 kazaya karıştı

Girne’de Çiftlikler Sokak üzerinde, dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazada ise 229 mlgr alkollü içki tesiri altındaki Reyhan Aydın (K-42), yönetimindeki JE 218 plakalı salon araç ile doğuya giderken, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yoldan çıktı. Banket içerisinde bulunan elektrik direğine çarpan sürücü yaralandı. Sürücü, kaldırıldığı Girne Dr. Akçicek Hastanesi'nde tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmaktan tutuklandı.

Öte yandan, Girne’de Beşparmaklar Caddesi’nde de alkollü sürücü kazaya karıştı. Dün saat 17.30 sıralarında meydana gelen kazada, 233 mlgr alkollü içki tesiri altındaki Natalıa Pahomova (K-48), KZB 003 plakalı salon araç ile batıya giderken, önünde giden ve trafiğin yoğun olmasından dolayı yavaşlamak zorunda kalan Nazif Ünal (K-35) yönetimindeki NM 536 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapan Natalıa Pahomova tutuklandı.