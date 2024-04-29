Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye Birimi, KKTC’de 22-28 Nisan tarihlerini kapsayan sürede 21 yangın ve 48 olaya müdahale etti.

Haftalık İtfaiye raporuna göre, yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 1 milyon 370 bin 50 TL olarak belirlendi.

Yangınların 7'si Lefkoşa, 4'ü Güzelyurt, 4'ü Geçitkale, 2'si Gemikonağı, 2'si Gazimağusa ve 2'si de Girne itfaiyesi sorumluluk sahasında meydana geldi.

Meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri şöyle:

"Kısa devre, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, havai elektrik tellerinin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından temizlik maksadıyla yakma, faal durumda açık olarak unutulan lambanın aşırı ısınarak etrafındaki elyaf malzemeleri tutuşturması, baca içerisinde biriken yağ ve tortuların alevlenmesi, aracın arka kısmı içerisine dökülen dezenfektan ve kimyasal maddelerin güneş ışınlarının etkileşimi ile kumaş parçalarını tutuşturması ve kasten yakma."

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği hususi servis olayları ise, "kafası mama kutusuna sıkışan ve aracın motor bölümünde sıkışan kedilerin kurtarılması, yangına karşı tedbir alınması, araç içerisinde ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, özel görev, yangın eğitimi verilmesi, evin damında ve yüzme havuzu içerisinde mahsur kalan köpeklerin kurtarılması, yol güvenliğinin sağlanması, ağacın üzerindeki dallar arasında mahsur kalan karganın kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması" olarak yer aldı.