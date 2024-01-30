Başbakan Ünal Üstel, bölgeyi etkisi altına alan yoğun yağış ve sel baskınları dolayısıyla toplanan Girne İlçe Emniyet Kurulu toplantısına başkanlık etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıya Başbakan Ünal Üstel'in yanısıra Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Lapta - Alsancak - Çamlıbel Belesiyesi Başkanı Fırat Ataser, Çatalköy - Esentepe Başkanı Ceyhun Kırok, Girne Polis Müdürü Ali Adalıer, Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu, Sivil Savunma Bölge Müdürü Coşkun Neseşibol ve İtfaiye Bölge Amiri Nazım Haktan da katıldı.

Başbakan Üstel, toplantı sırasında bölge yetkililerinden yapılan çalışmalar ve alınan önlemlerle ilgili bilgi aldı.

Başbakan Ünal Üstel toplantıda yaptığı konuşmada “Dünden itibaren aşırı yağışların etkisi altında olan ülkemizde altı bölgede de ayrı ayrı kriz masaları oluşturulmuştur. Tüm kurumlar birlik ve koordinasyon içerisinde vatandaşlarımızın can güvenliğini korumak adına canla başla çalışmaktadır” dedi.

Üstel, şöyle devam etti:

“Girne bölgesinde de belediye başkanlarımız, kaymakamımız ve polisimiz koordinasyonlu şekilde halkımızın bu geceyi sağlıklı şekilde geçirmesi adına ve kötü hava şartları ülkeyi terk edene kadar çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerdir. Kaymakamlığımız ve belediye başkanlarımızın koordinasyonu içerisinde ekiplerimiz 24 saat görevde olacaktır. Vatandaşlarımızın bu akşam sokağa çıkmamalarını istiyoruz. Acil bir durum da belediye veya kaymakamlığımızı arayabileceklerini hatırlatıyoruz."