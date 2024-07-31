Kıbrıs Türk Barolar Birliği, insan ticareti mağdurlarının güçlendirilmesi ve işlenen suçların daha etkin bir şekilde soruşturulup suçluların yargılanması için mevzuatın geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Barolar Birliği bu çerçevede Meclis’e sundukları "İnsan Ticareti ile Mücadele ve Mağdurların Korunması Yasa Taslağı"nın gündeme alınmasını talep etti.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği, 30 Temmuz İnsan Ticareti ile Mücadele Günü kapsamında açıklama yaparak, köleliğin modern dünyada farklı şekillerde devam ettiğini belirtti. Açıklamada, “Ülkemizde yapmak için gözle görülür ‘pazarlar’ kurulmasa da, yerelle işbirliği yapan uluslararası suç ağları, günümüzde modern köleliği gerçekleştiren yöntemler kullanıyorlar” denildi.

2018-2021 yılları arasında, Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı ile birlikte yürüttükleri ‘İnsan Ticareti Mağdurları için Adalet’ projesi kapsamında kurulan ve proje bitiminde İnsan Hakları Platformu’na devredilen ihbar hattı aracılığıyla, mağdurlara adli yardım hizmeti sunulduğu dile getirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bize ulaşan kişilerin büyük bir çoğunluğu mevsimlik işçiler, inşaat işçileri, üniversite öğrencileri ve gece kulübü çalışanlarıydı. Tabi ki mesele bu alanlarla sınırlı değil. Proje süreci kapsamında, Lefkoşa’dan 220, Girne’den 23, Güzelyurt’tan 2, Mağusa’dan 4, İskele’den 6, Türkiye’den ve bölgesi bilinmeyen 8 kişinin insan ticareti mağduru olduklarını tespit ettik.

O dönem yürürlükte olan mevzuat insan ticaretini suç olarak tanımlamadığı için alınan şikayetleri neticeye vardırmak kolay değildi. Bu sebeple konunun paydaşı olan diğer sivil toplum örgütleri, devlet yetkilileri ve siyasilerle birlikte bir çalıştay gerçekleştirip, öncelikle ceza yasasında değişiklik yapılmasının önemine vurgu yaptık. 2020 yılında bizim de katkı koyduğumuz Meclis komite toplantıları neticesinde insan ticareti fiili ceza yasasına dahil edildi. Ama bugüne kadar işletildiğini söylemek mümkün değil.”

İnsan ticaretinin güvensizliği, savunmasızlığı ve çaresizliği istismar eden bir suç olduğuna vurgu yapılan açıklamada, tacirlerin fuhuşa zorlama, cinsel istismar, organ satışı, zorla çalıştırma ve hizmet ettirme, esaret altında tutma gibi amaçlarla, mağdurları; zorlayarak, hile ile kandırarak, kaçırarak, tehdit ederek, nüfuzu kötüye kullanarak veya çaresizlikten yararlanarak, bir yerden başka bir yere nakletme, sevk etme, barındırma, teslim alma gibi fiiller aracılığıyla bu suçu işlediği kaydedildi.

İnsan ticaretinin önlenmesi ve mağdurların güçlendirilmesi için sadece Ceza Yasası'nda değişikliğin yeterli olmadığı vurgulanan açıklamada, koruyucu ve destekleyici mekanizmalar kurulması gerektiği belirtildi.

Bu hedefle, 5 Ağustos 2021’de Meclis’in bilgisine getirdikleri "İnsan Ticareti ile Mücadele ve Mağdurların Korunması Yasa Taslağı"nın hala gündeme alınmadığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Türk Barolar Birliği olarak, 30 Temmuz İnsan Ticareti ile Mücadele Günü kapsamında, ülkemizde özellikle emek sömürüsü ve cinsel sömürüye maruz kalan insan ticareti mağdurlarını güçlendirmek, işlenen suçların daha etkin bir şekilde soruşturulup yargılamasının önünü açacak mevzuatın güçlendirilmesi ve kurumsal yapıların vakit kaybetmeksizin hayata geçirilmesi için gereken katkıyı koyacağımızı yineler, üç yıl önce gündeme getirdiğimiz yasa tasarısının bir an önce Meclis komitelerinde görüşülmesini talep ediyoruz”