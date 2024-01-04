Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, “Yolumuz uzun, birlik ve bütünlüğümüz işe yarıyor” diyerek, bu birlik ve bütünlüğün sürecin sonuna kadar sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Esendağlı Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden İsias Otel davasının bugünkü duruşmasını BRT canlı yayınında değerlendirdi.

“Davanın teknik çalışmalarını yaparken meslektaşlarımızdan biri bu otelin yıkılmasıyla ilgili bir simülasyon çalışması yapılabilir mi gibi bir fikir ortaya atmıştı. Bu çok ileri götürülmedi ama bugün o simülasyon gerçekleşti” diyen Esendağlı ailelerin Adımayan’a geldiği günden evlerine dönene kadar olan süreci çok net ve açık şekilde anlattıklarını belirtti.

“Bunun yargılamada etkili olmayacağı düşünmek mümkün değil” diyen Esendağlı, sanıklarla ilgili olgusal iddiaların farklı olduğunu, suçlu olduğu tespit edilenlerin olabilecek en ağır cezayı alması adına bir adalet arayışında olduklarını belirtti.

“Yeter ki vicdanların kabul edebileceği bir karar olsun” diyen Esendağlı, savunmanın yapılmasının, suçsuzluğun ileri sürülmesinin yargılamanın olası gereği olduğunu ifade etti.

“Burada dikkat çekici olan Kıbrıs Türk toplumunun tüm unsurlarıyla birleştiği istisnai bir olay olmasıdır” diyen Esendağlı ailelerin dirayetli ve güçlü duruşlarının takdire şayan olduğunu belirtti.

“Yolumuz uzun, birlik ve bütünlüğümüz işe yarıyor” diyen Esendağlı bu birlik ve bütünlüğün sürecin sonuna kadar sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.