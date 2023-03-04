Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa – Ortaköy’de meydana gelen soygun meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Peter Ajibola Olayori ve Isaac Yilpwan Yohanna mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç huzurda bulunan zanlılar Peter Ajibola Olayori, Isaac Yilpwan Yohanna ve aranan bir kişi ile birlikte 2 Mart 2023 tarihinde saat 23:30 raddelerinde Ortaköy’de, Lefkoşa Devlet Hastanesi arkasında bulunan bir apartmanda müşteki Anthony Martins Idaudu’nun ikametgahına kendileri ile barışmak istemediği gerekçesiyle gidip , ikametgahın yatak odası içerisinde konuştukları bir esnada aralarında çıkan tartışma sonucu müştekinin vücudunun muhtelif yerlerine ellerli ve ayakları ile gelişi güzel vurup ciddi bir şekilde darp ettikleri bir esnada , yatak üzerinde duran 5000 TL nakit parayı ve 1450 USD değerindeki Iphone 13 pro max marka cep telefonunu alıp soygun suçunu işledikten sonra, adı edileni zorla evden çıkartıp yürüyerek, Lefkoşa Devlet Hastanesi önüne götürtüp bırakarak zorla adam kaçırıp, gelen taksiye binerek uzaklaştıklarını söyledi. Polis yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında zanlılar Peter Ajibola Olayori ve Isaac Yilpwan Yohanna tespit edilerek tutuklandığını belirtti. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini aran bir şahsın olduğunu ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu zanlıların soruşturma maksaltı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.