Baraka Kültür Merkezi, Kıbrıs Türk halkının, "gelmiş geçmiş tüm hükümetlerin iş birlikçi politikaları sonucu Ada'nın yarısına yerleştirilmek istenen gericileştirme ve muhafazakârlaştırma çabasıyla karşı karşıya kaldığını" iddia etti.

Baraka adına yazılı açıklama yapan Eğitim ve Spor Sorumlusu Onur Bütüner, “Geleceğimiz olan çocuklarımız, gelişimine uygun olmayan biçimde Kuran kursu eğitimleri, inanç özgürlüğünden uzak bir şekilde tek bir dinin mezhebine yönelik teşvikler ve tüm bunların önünü açan zihniyetlerin ortasında bırakılmıştır.” ifadelerini kullandı.

Bütüner, somut düşünce döneminde olan çocukların din gibi soyut konularda böylesi baskıcı bir eğitime maruz bırakılmalarının eğitim bilimleri bakımdan da Anayasal olarak da yanlış olduğunu savunarak, bunun yanında, mevcut koşullarda ülkede birçok ülkeden, kültürden, dinden insan varken, kitapların ayrımcılığı pekiştirici içeriklerle düzenlenmesinin derhal dönülmesi gereken yanlış bir yol olduğunu öne sürdü.

Bütüner şöyle devam etti:

“Bugün hâlâ toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dayalı birçok sebepten birçok kadın ve çocuk şiddete ve sömürüye maruz kalırken, ataerkil cinsiyet rollerini pekiştiren öğelerin ders kitaplarında yer alması asla kabul edilemezdir. Ayrıca kitaplarda değişikliğe gidilirken, Bakanlığa ait kitap komisyonunda yer alan kişilerin görüşlerinin alınmaması, saf dışı bırakılmaları mevzu konunun ne kadar anti-demokratik, ne kadar emek sömürüsü yüklü ve baskıcı bir tutum olduğunu da gözler önüne sermektedir.

Çocuklarımızın bilimle, sporla ve sanatla doya doya oynayarak büyümesi için mücadele veren bir dernek olarak okul kitaplarına yapılan bu müdahaleyi kınıyoruz. Her zaman olduğu gibi yine çocuklarımız için bilimden, sanattan, spordan ve özgür düşünme becerisi geliştirebilecek, kendi kararlarını alabilen bireyler yetiştirilecek eğitimden yana tavır alıyoruz. Bu bağlamda verilecek her türlü mücadelede aktif bir biçimde rol alacağımızı da açıkça beyan ederiz.

Çocuklarımızın anne ve babaları tarafından 31 Ağustos Perşembe günü saat 10.00'da Eğitim Bakanlığı önünde organize edilen eyleme desteğimizi duyurur, geleceğimize saldıran örgütlü kötülüğe karşı herkesi lâik, bilimsel eğitim için ailelere desteğe çağırırız.”