Bangladeş'in güneybatısındaki Khulna kentindeki bir üniversitede karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan olaylarda 150 kişi yaralandı.

Prothom Alo gazetesinin haberine göre, Khulna Teknoloji ve Mühendislik Fakültesi'nde, Bangladeş Milliyetçi Partisi'ne (BNP) bağlı öğrenci örgütü Bangladeş Jatiotabadi Chatradal mensupları ile eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid karşıtı gösterileriyle bilinen Ayrımcılık Karşıtı Öğrenci Hareketi (ADSM) üyeleri arasında kavga çıktı.

Karşıt görüşlü öğrenciler, birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Çıkan olaylarda 150 öğrenci yaralandı.

Polis, 5 öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu.

Bunun üzerine kampüse Bangladeş Sınır Muhafızları (BGB) birlikleri konuşlandırıldı.