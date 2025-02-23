

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, restorasyon çalışmaları, “Uray Sokak Toptancılar Hali Dönüşüm Projesi" kapsamında ihaleyi kazanan ARUCAD tarafından LTB Kültür Şubesi’nin ortaya koyduğu vizyonla gerçekleştiriliyor. LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB yöneticileri ile ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi.

-Harmancı

İncelemeler sırasında konuşan LTB Başkanı Harmancı, Uray Sokak Toptancılar Hali Dönüşüm Projesi’nin şehrin kalbine çok önemli bir dokunuşta bulanacağını kaydederek, 2014 yılından bugüne Surlariçi’ne yapılan girişimlere dikkat çekti.

Harmancı, şunları belirtti:“Surlariçi’nde yaptığımız yatırımlar, bölgeye tarihi ve sosyal dokuya uyumlu bir dönüşüm ve ekonomik canlılık getirdi. Uray Sokak’a Bandabuliya Sahnesi’nin gelmesi ve Zahra Sokak’ın yayalaştırılması yanında genç girişimcilerin bu bölgeyi sahiplenmesi ve yatırımları ile bölgeye heyecan ve dinamizm geldi. Bandabuliya Sahnesi yeni ve modern yapısı ile sadece başkent değil tüm ülkenin kültür-sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak. İhale kapsamında yaklaşık 1 milyon sterlinin üzerinde yatırım ile Bandabuliya Sahnesi daha modern ve daha işlevsel bir yapıya kavuşuyor.Bunun yanında ARUCAD’ın ‘Tiyatro ve Performans Sahnesi’ ile ‘Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’ yapım çalışmalarının tamamlanması da başkentin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın katkı sağlayacaktır.”



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