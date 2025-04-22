23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Bakanlar Kurulu toplantısında bakanlık koltukları çocuklara devredildi.

9 Eylül İlkokulu Müdürü Elçin Altan kontrolünde; Lefkoşa’dan 5, Gazimağusa’dan 3, Girne’den 3, Güzelyurt’tan 1, Lefke’den 2 ve İskele’den 3 okulu temsilen toplam 17 öğrenci Kabine’yi oluşturdu.

Tüm Bakanlar, çocuklara koltuklarını teslim etmek üzere Bakanlar Kurulu Toplantı Salonu’nda hazır bulundu.

Çocuklar, Başbakan Üstel’e çiçek verirken, Üstel çocuklara günün anısına hediye takdim etti.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel konuşmasında, bu özel günde geleceğin başbakan ve bakanlarına Bakanlar Kurulu’nu emanet ettiklerini söyledi.

Üstel çocuklara, “Yarınlarımızı size emanet edeceğiz, bayramınız kutlu olsun.” dedi.

-Özzaim

Başbakanlık koltuğuna oturup, çocukların Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık eden Karakol İlkokulu öğrencisi Çınar Ege Özzaim ise Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 105’inci yıldönümü olduğunu kaydetti.

“Devlet olarak en büyük önceliğimiz çocuklarımızın sağlıklı, mutlu, eğitimli ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesidir. Hayallerinize kavuşmanız için tüm imkanlarımızla yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizlere düşen Atatürk’ün gösterdiği yoldan ilerlemektir.” diyen Özzaim, tüm çocukların bayramını kutladı.

Ardından bakanlık koltuklarına oturan çocuklar, ekonomi, sağlık, turizm, tarım, çalışma hayatı ve eğitim gibi konularda fikirlerini ortaya koydu.