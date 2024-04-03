Haber: Ergün Yahat

Bakan Arıklı: ‘’Servis yolları kapatılamaz’’

Gazimağusa İskele ana yolu karşısında Yeniboğaziçi bölgesinde yıllardır servis yolunun bazı işletmeler tarafından kapatılıp balkon ve bahçe duvarlarının servis yolunu içeri almaları sonrasında bölgede oturan vatandaşlar gerek araçlar ile servis yollarının kullanılması gerekse geceleyin yürüyüş yapan vatandaşların servis yolunun kapatılması sonrasında servis yoluna devam ermek için 200 metre ana yola çıkıp tekrardan servis yoluna girdiklerini bu durumun düzeltilmesini istediler.

Bölge sakinleri bakanlığında başarılı olan Bayındırlık ve Ulaştırma bakanı Erhan Arıklı'ya çağrıda bulunarak bu işe el atmasını istediler.Görüşüne başvurduğumuz Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı vatandaşların şikayet ettikleri bölgede en kısa sürede inceleme yapacağı müjdesini verdi..